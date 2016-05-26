Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Goodman написав:sens в мережі вже варнякають, в бюджеті Києва передбачили 999 апельсинів на пауєрбанк, другий Хрещатик, другий відмив. Одне питання, чи буде збережена сітка відділень? Чи не погонять всіх пересічних, до Києва .....
у Києві у них дуже дивна сітка (казали, відкривали під певні цілі): одне в МВЦ, одне в КТ, одне у промці на Здолбунівській.
lubopytnaya написав:Goodman А с каких вдруг Кредо и Аккорд являются банками-агентами
Дорогая наша, правильно цитируйте. Ето автор и его раздумья. Для меня агенти ПУМБ, ПРИВАТ и Райф. ПУМБ и ПРИВАТ - дистанционка, РАЙФ - он и в Африке Райф. В Ощаде есть нехорошая тенденция, шарят по счетам клиентов, у кого большие сумми начинают , как груши околачивать народ, предлагая им сомнительние схеми "зароботка".
lubopytnaya написав:Goodman А с каких вдруг Кредо и Аккорд являются банками-агентами
Дорогая наша, правильно цитируйте. Ето автор и его раздумья. Для меня агенти ПУМБ, ПРИВАТ и Райф. ПУМБ и ПРИВАТ - дистанционка, РАЙФ - он и в Африке Райф. В Ощаде есть нехорошая тенденция, шарят по счетам клиентов, у кого большие сумми начинают , как груши околачивать народ, предлагая им сомнительние схеми "зароботка".