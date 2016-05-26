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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 28293031>

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:32

В общем, выбираю банки-агенты поближе или по дороге. Рядом есть Приват и Ощад. Относительно по дороге ТАС, Кредо и Аккорд.


Goodman А с каких вдруг Кредо и Аккорд являются банками-агентами :shock:

Список банков-агентов
«ПРИВАТБАНК»: https://privatbank.ua
«Ідея Банк»: https://www.ideabank.ua
«ПРАВЕКС БАНК»: https://www.pravex.com.ua
«АЛЬФА-БАНК»: https://alfabank.ua
«КРЕДОБАНК»: https://kredobank.com.ua
«УКРГАЗБАНК»: https://www.ukrgasbank.com
«ПУМБ»: https://www.pumb.ua
«ТАСКОМБАНК»: https://tascombank.ua
«Південний»: https://bank.com.ua
«УНІВЕРСАЛ БАНК»: https://www.universalbank.com.ua
«Ощадбанк»: https://oschadbank.ua.
Востаннє редагувалось lubopytnaya в П'ят 30 вер, 2022 11:52, всього редагувалось 2 разів.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:50

  Goodman написав:sens в мережі вже варнякають, в бюджеті Києва передбачили 999 апельсинів на пауєрбанк, другий Хрещатик, другий відмив.
Одне питання, чи буде збережена сітка відділень?
Чи не погонять всіх пересічних, до Києва .....

у Києві у них дуже дивна сітка (казали, відкривали під певні цілі): одне в МВЦ, одне в КТ, одне у промці на Здолбунівській.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:45

  lubopytnaya написав:
В общем, выбираю банки-агенты поближе или по дороге. Рядом есть Приват и Ощад. Относительно по дороге ТАС, Кредо и Аккорд.


Goodman А с каких вдруг Кредо и Аккорд являются банками-агентами :shock:

Список банков-агентов
«ПРИВАТБАНК»: https://privatbank.ua
«Ідея Банк»: https://www.ideabank.ua
«ПРАВЕКС БАНК»: https://www.pravex.com.ua
«АЛЬФА-БАНК»: https://alfabank.ua
«КРЕДОБАНК»: https://kredobank.com.ua
«УКРГАЗБАНК»: https://www.ukrgasbank.com
«ПУМБ»: https://www.pumb.ua
«ТАСКОМБАНК»: https://tascombank.ua
«Південний»: https://bank.com.ua
«УНІВЕРСАЛ БАНК»: https://www.universalbank.com.ua
«Ощадбанк»: https://oschadbank.ua.


https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html

Кредо - наши братья - поляки,
теперь будут вместо Альфы,

а Аккорд -
Зображення
ну как вам сказать...
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:50

  pfauter написав:В отделении сказали, что новости будут в пятницу.
Ждем.

ну что, не в эту пятнницу?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:28

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  lubopytnaya написав:Goodman А с каких вдруг Кредо и Аккорд являются банками-агентами

Дорогая наша, правильно цитируйте.
Ето автор и его раздумья. Для меня агенти ПУМБ, ПРИВАТ и Райф.
ПУМБ и ПРИВАТ - дистанционка,
РАЙФ - он и в Африке Райф.
В Ощаде есть нехорошая тенденция, шарят по счетам клиентов, у кого большие сумми начинают , как груши околачивать народ, предлагая им сомнительние схеми "зароботка".
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 12:58

  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:Goodman А с каких вдруг Кредо и Аккорд являются банками-агентами

Дорогая наша, правильно цитируйте.
Ето автор и его раздумья. Для меня агенти ПУМБ, ПРИВАТ и Райф.
ПУМБ и ПРИВАТ - дистанционка,
РАЙФ - он и в Африке Райф.
В Ощаде есть нехорошая тенденция, шарят по счетам клиентов, у кого большие сумми начинают , как груши околачивать народ, предлагая им сомнительние схеми "зароботка".

У ПУМБа тоже есть нехорошая тенденция.
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 19:49

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  nord написав:У ПУМБа тоже есть нехорошая тенденция.

В Пумбе для вида персона представят, а Ощад , через знакомих знакомих питается околотить да одурачить.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:35

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Лур'є Григорій Аркадійович порадует нас сегодня?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:50

  2805 написав:Сколько можно ждать?
Мало того, что рейдернули живой нормальный банк, так ещё и вкладчиков насилуют.

+
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:12

  citramon написав:
  2805 написав:Сколько можно ждать?
Мало того, что рейдернули живой нормальный банк, так ещё и вкладчиков насилуют.

+

Так и есть. Тянут кота в долгий ящик. :wink:
nord
 
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