9-го будет 2 месяца с момента ввода ВА.
Должны "родить" что-то!
Больше нельзя продлевать действие администрации.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 04 жов, 2022 15:46
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
9-го будет 2 месяца с момента ввода ВА.
Должны "родить" что-то!
Больше нельзя продлевать действие администрации.
Додано: Вів 04 жов, 2022 16:39
Все могут, есть безлимитный фонд,Ощад также сделали членом и ещё военные действия в разгаре. А кто не в теме,так почитайте про вбросы касательно учений на нашей границе. Торопись медленно...
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