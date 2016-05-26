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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 04 жов, 2022 15:46
9-го будет 2 месяца с момента ввода ВА.
Должны "родить" что-то!
Больше нельзя продлевать действие администрации.
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pfauter
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Додано: Вів 04 жов, 2022 16:39
pfauter написав:
9-го будет 2 месяца с момента ввода ВА.
Должны "родить" что-то!
Больше нельзя продлевать действие администрации.
Все могут, есть безлимитный фонд,Ощад также сделали членом и ещё военные действия в разгаре. А кто не в теме,так почитайте про вбросы касательно учений на нашей границе. Торопись медленно...
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sens
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Додано: Сер 05 жов, 2022 08:57
pfauter написав:
Должны "родить" что-то!
хотя би результати конкурса. или они там за Шевченком усе плачут? новие должности распределяют?
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Додано: Чет 06 жов, 2022 17:56
Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Банк Січ.
Національний банк України, керуючись вимогами статті 15 Закону України "Про Національний банк України", статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 06 жовтня 2022 року № 495-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "БАНК СІЧ" з 10 жовтня 2022 року.
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TDK
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Додано: Чет 06 жов, 2022 18:03
TDK написав:
Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Банк Січ.
Національний банк України, керуючись вимогами статті 15 Закону України "Про Національний банк України", статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 06 жовтня 2022 року № 495-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "БАНК СІЧ" з 10 жовтня 2022 року.
Эх, что-то Виталя не вытянул собственную банку. Зря ждал его.
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Ромасик
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Додано: Чет 06 жов, 2022 18:06
Твари, дотянули до последнего.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 18:15
Подскажите, пожалуйста, у кого из банков агентов бесплатный Сеп? У кредо-правильная вроде? А в примата сколько?
Методом тыка зелене лайно показывает 100 грн за любой сеп (похоже потолок), хотя на сайте пишут 3 грн.
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Ромасик
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Додано: Чет 06 жов, 2022 19:00
Ромасик написав:
Подскажите, пожалуйста, у кого из банков агентов бесплатный Сеп? У кредо-правильная вроде? А в примата сколько?
Методом тыка зелене лайно показывает 100 грн за любой сеп (похоже потолок), хотя на сайте пишут 3 грн.
Кредо до 10тыс бесплатно, чтоб отправить 100 тыс делал 10 платежей
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Danik
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:19
Ромасик написав:
Подскажите, пожалуйста, у кого из банков агентов бесплатный Сеп? У кредо-правильная вроде? А в примата сколько?
Заганать на ПУМБ дистанционно , потом с "карти на карту" на Моню и .... на весь мир.
так делал
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Goodman
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:21
Ромасик написав:
Эх, что-то Виталя не вытянул собственную банку. Зря ждал его.
Там не один Виталя. Тигипок тоже хотелось ( не обьявляли о приеме в свои анали погорельцев по Сечи) .
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Goodman
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