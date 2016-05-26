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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:22
А коли виплати?
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alkhimik
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:42
alkhimik написав:
А коли виплати?
Чекаємо на повідомлення фонда гарантування
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:48
можно забрать часть выплаты от фонда в одном банке-агенте , а часть в другом ?
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citramon
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:51
citramon написав:
можно забрать часть выплаты от фонда в одном банке-агенте , а часть в другом ?
В принципі можливо. Якщо декілька виплат
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sens
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:04
То чому Січ накрився?
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Investor_K
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:12
Про початок гарантованих виплат усім вкладникам Фонд повідомить окремим оголошенням на своєму офіційному сайті, але не пізніше 13 жовтня. Загальна сума гарантованих виплат у АТ «БАНК СІЧ» складе 1,28 млрд грн.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:15
Investor_K написав:
То чому Січ накрився?
Інвестори не подали пропозицій на конкурс з виведення з ринку «БАНКУ СІЧ»
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