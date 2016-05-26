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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 30313233>

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:22

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

А коли виплати?
alkhimik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:42

  alkhimik написав:А коли виплати?


Чекаємо на повідомлення фонда гарантування
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:48

можно забрать часть выплаты от фонда в одном банке-агенте , а часть в другом ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:51

  citramon написав:можно забрать часть выплаты от фонда в одном банке-агенте , а часть в другом ?

В принципі можливо. Якщо декілька виплат
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:04

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

То чому Січ накрився?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:12

Про початок гарантованих виплат усім вкладникам Фонд повідомить окремим оголошенням на своєму офіційному сайті, але не пізніше 13 жовтня. Загальна сума гарантованих виплат у АТ «БАНК СІЧ» складе 1,28 млрд грн.
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:15

  Investor_K написав:То чому Січ накрився?

Інвестори не подали пропозицій на конкурс з виведення з ринку «БАНКУ СІЧ»
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:55

  2805 написав:Твари, дотянули до последнего.

+
но еще не дотянули )
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:20

  Goodman написав:
  Ромасик написав:Эх, что-то Виталя не вытянул собственную банку. Зря ждал его.
Там не один Виталя. Тигипок тоже хотелось ( не обьявляли о приеме в свои анали погорельцев по Сечи) .

Комсорг пусть сначала обеспечит дочю долларами под соцдепо, а то ни рыба ни мясо)
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:22

  J написав:
  Investor_K написав:То чому Січ накрився?

Інвестори не подали пропозицій на конкурс з виведення з ринку «БАНКУ СІЧ»

Як це не подали, якщо тричі продовжували строк ТА? І черга на конкурс стояла така, що не встигали заявки обробляти!
Ромасик
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