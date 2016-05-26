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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 30313233

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:23

  Ромасик написав:Подскажите, пожалуйста, у кого из банков агентов бесплатный Сеп? У кредо-правильная вроде? А в примата сколько?

По своему вопросу нашел вариант универсал+котобанка+сеп
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:46

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Ромасик написав:Як це не подали, якщо тричі продовжували строк ТА? І черга на конкурс стояла така, що не встигали заявки обробляти!

"хтось" попросив зайву гривню ( 1,28 МЛРД ) на ринок не кидати.
Ми ж країна домовленностей. Гарний приклад для кептивних банків з гарними %% , ложи , не ложи - а дохід буде як у Авалі.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 07:52

  Goodman написав:
  Ромасик написав:Як це не подали, якщо тричі продовжували строк ТА? І черга на конкурс стояла така, що не встигали заявки обробляти!

"хтось" попросив зайву гривню ( 1,28 МЛРД ) на ринок не кидати.
Ми ж країна домовленностей. Гарний приклад для кептивних банків з гарними %% , ложи , не ложи - а дохід буде як у Авалі.

Покайтесь. Для гусарських банок НБУ придумав гарно,щоб пересічний не більше 1% просрав,з Мега є виключення
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 07:58

sens 2 місяці простою це 1% ?
Goodman
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