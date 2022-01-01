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БТА Банк

БТА Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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БТА Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:28

БТА Банк

В связи с закрытием БМ Банка решил открыть счета в этом банке, с зав отделением достигли договоренности о приемлемом тарифе, хотя решения ждал 2 недели, подписал карточки у нотариуса, принес весь пакет документов по предприятию, начали оформлять, оказалось не так просто, оказывается юристы банка трактуют законы по своему, надо идти к реестратору сканировать Устав заносить в единый реестр и приносить им опись.Предприятие действует с 2014 года и Устав нотариально заверен. По ФОП тоже прикол, оказывается тарифный комитет утвердил тариф на 3 месяца, а далее как всем по полной программе. Собрал я все, посчитал убытки и пошел в другой банк, выходит не нужны Банку Туран Ален новые клиенты. Сейчас быстро и просто оформил счета в банке заощаджеть и инвестиций, и тарифы не надо согласовывать и Устав не надо сканировать. Может я в чем-то не прав не знаю.

БТА Банк — Банк зареєстрований 10 грудня 1992 року і є правонаслідувачем ВАТ "Український кредитно-торгівельний банк".

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БТА Банк
5311909
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:04

5311909
для ФОПа счет можно в любом банке,
а для юрика - нужно госы и банки с иностранным капиталом
J
 
Повідомлень: 6029
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:07

  J написав:5311909
для ФОПа счет можно в любом банке,
а для юрика - нужно госы и банки с иностранным капиталом

Ник интересный,добавь в начале 044…и забей в гугле - узнаешь автора
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:50

АМКУ дозволив громадянину Грузії придбати «БТА Банк»

Антимонопольний комітет України 2 березня надав громадянину Грузії дозвіл на купівлю "БТА Банку".
Про це йдеться у повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.
"Надано дозвіл на придбання фізичною особою - громадянином Грузії акцій акціонерного товариства "БТА Банк", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у повідомленні.
Інші деталі АМКУ не розкрив.
100% акцій українського "БТА Банку" належать казахському "БТА Банку".
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 15:25

13-15%

  Solar_simfi написав:Антимонопольний комітет України 2 березня надав громадянину Грузії дозвіл на купівлю "БТА Банку".
Про це йдеться у повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.
"Надано дозвіл на придбання фізичною особою - громадянином Грузії акцій акціонерного товариства "БТА Банк", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у повідомленні.
Інші деталі АМКУ не розкрив.
100% акцій українського "БТА Банку" належать казахському "БТА Банку".

щось трошки відсоток підняли
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 21:00

Re: БТА Банк

Якщо є знавці, підкажіть, будь ласка мені, наче банк збирались колись продавати портмоне для того щоб вони в подальшому змогли виконувати весь спектр банківських послуг, потім наче відмінилось і потім знов появились якісь чутки, буду вдячний дуже за думку та за коментар
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:54

  aanonimovic594 написав:Якщо є знавці, підкажіть, будь ласка мені, наче банк збирались колись продавати портмоне для того щоб вони в подальшому змогли виконувати весь спектр банківських послуг, потім наче відмінилось і потім знов появились якісь чутки, буду вдячний дуже за думку та за коментар

Не зовсім так, власник Портмоне, а не саме Портмоне хотів придбати банк, але злякався війни і передумав.
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:55

  aanonimovic594 написав:Якщо є знавці, підкажіть, будь ласка мені, наче банк збирались колись продавати портмоне для того щоб вони в подальшому змогли виконувати весь спектр банківських послуг, потім наче відмінилось і потім знов появились якісь чутки, буду вдячний дуже за думку та за коментар

Не зовсім так, власник Портмоне, а не саме Портмоне, хотів придбати банк, але злякався війни і передумав.
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:06

  Skiw написав:
  aanonimovic594 написав:Якщо є знавці, підкажіть, будь ласка мені, наче банк збирались колись продавати портмоне для того щоб вони в подальшому змогли виконувати весь спектр банківських послуг, потім наче відмінилось і потім знов появились якісь чутки, буду вдячний дуже за думку та за коментар

Не зовсім так, власник Портмоне, а не саме Портмоне хотів придбати банк, але злякався війни і передумав.


Зрозумів, дякую, хоча і моя думка, що ідея себе окупила би за рахунок популярності самого портмоне
aanonimovic594
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