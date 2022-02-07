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Банки України ввели кредитні
канікули на час воєнного...

Банки України ввели кредитні канікули на час воєнного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:35

Банки України ввели кредитні канікули на час воєнного...

Пропонуємо до обговорення:
Після введення воєнного стану в Україні з 24 лютого більшість банків ввели кредитні канікули для позичальників.

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Банки України ввели кредитні канікули на час воєнного стану: умови
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:35

Монобанк твари. Сделали кредитные каникулы менее 1% клиентов. Могли бы как и все нормальные банки сделать кредитные каникулы на период войны по % на кредитные лимиты и на моно оплату частями.
alexandr_kot26
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 17:18

Нет в монобанке каникул - не путайте народ. Конченый банк который в период войны и отсутствия работы обдирает людей.
alfa332017
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Модератори: Ірина_, Модератор

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