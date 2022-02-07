Після введення воєнного стану в Україні з 24 лютого більшість банків ввели кредитні канікули для позичальників.
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Банки України ввели кредитні канікули на час воєнного стану: умови
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Додано: Чет 10 бер, 2022 14:35
Банки України ввели кредитні канікули на час воєнного...
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Банки України ввели кредитні канікули на час воєнного стану: умови
Додано: Чет 10 бер, 2022 14:35
Монобанк твари. Сделали кредитные каникулы менее 1% клиентов. Могли бы как и все нормальные банки сделать кредитные каникулы на период войны по % на кредитные лимиты и на моно оплату частями.
Додано: Чет 10 бер, 2022 17:18
Нет в монобанке каникул - не путайте народ. Конченый банк который в период войны и отсутствия работы обдирает людей.
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