Собственно, мне уже порядком надоело быть беженцем
реально задумываюсь о возвращении в Киев
кто в Киеве - говорят что все спокойно.
какие у вас планы? что скажете?
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:19
Когда вы планируете возвращаться в Киев?
Собственно, мне уже порядком надоело быть беженцем
реально задумываюсь о возвращении в Киев
кто в Киеве - говорят что все спокойно.
какие у вас планы? что скажете?
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