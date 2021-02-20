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Когда вы планируете
возвращаться в Киев?

Когда вы планируете возвращаться в Киев?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:19

Когда вы планируете возвращаться в Киев?

Собственно, мне уже порядком надоело быть беженцем
реально задумываюсь о возвращении в Киев
кто в Киеве - говорят что все спокойно.

какие у вас планы? что скажете?
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 15:00

Re: Когда вы планируете возвращаться в Киев?

планирую уже скоро возвращаться.
все кто в киеве остался, говорят тишина
Олежан
 
Повідомлень: 557
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