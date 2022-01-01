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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Банк Глобус 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:35

Перша іпотека від банку під 0%, однако..

https://news.finance.ua/ua/news/-/50886 ... u-brovarah
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 13:07

Re: Банк Глобус

https://ua.news/ua/ukraynskyj-bank-zapo ... myllyonov/
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 13:08

Re: Банк Глобус

Аднако...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 18:56

  greenozon написав:хтось в курсі як по закінченню депозиту відправити гроші СЕПом в інший банк звідси?
є ІБ і якась дебетна картка стара в наявності

https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 15.12.2021

5.3. Перерахування коштів:
5.5. З картки на картку за допомогою сервісу MasterCard MoneySend (списання з Рахунку)
(послуги постачальника сервісу сплачуються клієнтом окремо) Окремо плата не стягується

5.8. Переказ коштів з Рахунку на рахунки або картки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС»,
за допомогою мобільного додатку GlobusPlus До 10 000,00 грн – 0%, понад 10 000,00 грн – 0,5% від суми переказу за одну операцію
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 19:02

  бульбик написав:https://ua.news/ua/ukraynskyj-bank-zapodozryly-v-otmyvanyy-sotny-myllyonov/

И эти люди еще выгоняют/выгоняли кого то )
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 21:51

Re: Банк Глобус

  бульбик написав:Аднако...

Сегодня получал карту по сроку ,
дали заготовку Мастера. неименную, с надписью EUR
на мой вопрос - шо за нах??? - у нас целая пачка таких карт, ми такие счас видаем.
ето ГРИВНЯ и она уже подвязана у Вас в ИБ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 00:39

Re: Банк Глобус

Глянул в выписку сегодня и офигел. Оказывается снимали по 50 грн каждый месяц с відсоточки за нективный счет. Причем деньги на считу есть. Проценты начисляются каждый месяц. Т.е. активность была.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 12:44

Re: Банк Глобус

СМС о снятии комиссии тоже не приходили. МОШЕННИКИ!
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 09:43

Дія

Хотів уточнити у вас чи працюєте ви з Дією? Чи можна пройцти ідентифікацію через Дію якщо у мене картка тільки вашого банку? Дякую.
bostik777
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:35

Re: Банк Глобус

Терминал в магазине не принял карточку Глобуса. Какого?
Investor_K
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