Перша іпотека від банку під 0%, однако..
https://news.finance.ua/ua/news/-/50886 ... u-brovarah
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лют, 2022 11:35
Перша іпотека від банку під 0%, однако..
https://news.finance.ua/ua/news/-/50886 ... u-brovarah
Додано: Пон 21 лют, 2022 13:07
Re: Банк Глобус
Додано: Пон 21 лют, 2022 13:08
Re: Банк Глобус
Аднако...
Додано: Пон 21 лют, 2022 18:56
5.3. Перерахування коштів:
5.5. З картки на картку за допомогою сервісу MasterCard MoneySend (списання з Рахунку)
(послуги постачальника сервісу сплачуються клієнтом окремо) Окремо плата не стягується
5.8. Переказ коштів з Рахунку на рахунки або картки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС»,
за допомогою мобільного додатку GlobusPlus До 10 000,00 грн – 0%, понад 10 000,00 грн – 0,5% від суми переказу за одну операцію
Додано: Пон 21 лют, 2022 19:02
Додано: Пон 21 лют, 2022 21:51
Re: Банк Глобус
Додано: Вів 22 лют, 2022 00:39
Re: Банк Глобус
Глянул в выписку сегодня и офигел. Оказывается снимали по 50 грн каждый месяц с відсоточки за нективный счет. Причем деньги на считу есть. Проценты начисляются каждый месяц. Т.е. активность была.
Додано: Вів 22 лют, 2022 12:44
Re: Банк Глобус
СМС о снятии комиссии тоже не приходили. МОШЕННИКИ!
Додано: Сер 23 лют, 2022 09:43
Дія
Хотів уточнити у вас чи працюєте ви з Дією? Чи можна пройцти ідентифікацію через Дію якщо у мене картка тільки вашого банку? Дякую.
Додано: Пон 21 бер, 2022 14:35
Re: Банк Глобус
Терминал в магазине не принял карточку Глобуса. Какого?
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