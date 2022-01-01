|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 16:46
Отбой. Снял нал в Ощадбанке
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7271
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 08:32
Добрий день. На каких условиях ФОпу можна купить сельхозтехнику по вашей програме?
-
23valeraaa
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 21.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 09:53
23valeraaa здесь представителя нет. Звоните сами. А ещё спросите в Агропросперисе
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2181
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 415 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1961
|462858
|
|
|73
|2152
|
|
|1010
|346835
|