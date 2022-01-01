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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 16:46

Re: Банк Глобус

Отбой. Снял нал в Ощадбанке
Investor_K
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Повідомлень: 7271
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 08:32

Добрий день. На каких условиях ФОпу можна купить сельхозтехнику по вашей програме?
23valeraaa
 
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З нами з: 21.09.21
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 09:53

23valeraaa здесь представителя нет. Звоните сами. А ещё спросите в Агропросперисе
la9
 
Повідомлень: 2181
З нами з: 02.07.09
Подякував: 415 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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