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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 16:46
Re: Банк Глобус
Отбой. Снял нал в Ощадбанке
Додано: Сер 23 бер, 2022 08:32
Добрий день. На каких условиях ФОпу можна купить сельхозтехнику по вашей програме?
Додано: Сер 23 бер, 2022 09:53
23valeraaa здесь представителя нет. Звоните сами. А ещё спросите в Агропросперисе
Додано: Чет 24 бер, 2022 21:00
Re: Банк Глобус
Отделения в Харькове работают?
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