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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 16:46

Re: Банк Глобус

Отбой. Снял нал в Ощадбанке
Investor_K
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Повідомлень: 7273
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 726 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 08:32

Добрий день. На каких условиях ФОпу можна купить сельхозтехнику по вашей програме?
23valeraaa
 
Повідомлень: 3
З нами з: 21.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 09:53

23valeraaa здесь представителя нет. Звоните сами. А ещё спросите в Агропросперисе
la9
 
Повідомлень: 2186
З нами з: 02.07.09
Подякував: 417 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:00

Re: Банк Глобус

Отделения в Харькове работают?
helter
 
Повідомлень: 15
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Подякував: 38 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:01

в додатку GlobusPlus можна оформити депозит на 93 дні під 12% річних - прийшов пуш

мін 1000
виплата щомісячно
можна докидати
greenozon
 
Повідомлень: 13021
З нами з: 01.06.14
Подякував: 246 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:34

  greenozon написав:в додатку GlobusPlus можна оформити депозит на 93 дні під 12% річних - прийшов пуш

мін 1000
виплата щомісячно
можна докидати

хай 20% дают
Amethyst
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Повідомлень: 2039
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:26

  Amethyst написав:
  greenozon написав:в додатку GlobusPlus можна оформити депозит на 93 дні під 12% річних

хай 20% дают

"банк-лідер іпотечного кредитування" навіть зараз продовжує "брати на понт"
flysoulfly
 
Повідомлень: 425
З нами з: 13.01.09
Подякував: 188 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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