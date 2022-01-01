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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 16:46
Отбой. Снял нал в Ощадбанке
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Investor_K
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Додано: Сер 23 бер, 2022 08:32
Добрий день. На каких условиях ФОпу можна купить сельхозтехнику по вашей програме?
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23valeraaa
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Додано: Сер 23 бер, 2022 09:53
23valeraaa здесь представителя нет. Звоните сами. А ещё спросите в Агропросперисе
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la9
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Додано: Чет 24 бер, 2022 21:00
Отделения в Харькове работают?
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helter
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:01
в додатку GlobusPlus можна оформити депозит на 93 дні під 12% річних - прийшов пуш
мін 1000
виплата щомісячно
можна докидати
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greenozon
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:34
greenozon написав:
в додатку GlobusPlus можна оформити депозит на 93 дні під 12% річних - прийшов пуш
мін 1000
виплата щомісячно
можна докидати
хай 20% дают
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Amethyst
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Додано: Суб 26 бер, 2022 11:26
Amethyst написав: greenozon написав:
в додатку GlobusPlus можна оформити депозит на 93 дні під 12% річних
хай 20% дают
"банк-лідер іпотечного кредитування" навіть зараз продовжує "брати на понт"
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flysoulfly
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