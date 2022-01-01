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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Банк Глобус 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 16:46

Re: Банк Глобус

Отбой. Снял нал в Ощадбанке
Investor_K
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Повідомлень: 7279
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 08:32

Добрий день. На каких условиях ФОпу можна купить сельхозтехнику по вашей програме?
23valeraaa
 
Повідомлень: 3
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 09:53

23valeraaa здесь представителя нет. Звоните сами. А ещё спросите в Агропросперисе
la9
 
Повідомлень: 2189
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Подякував: 419 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:00

Re: Банк Глобус

Отделения в Харькове работают?
helter
 
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:01

в додатку GlobusPlus можна оформити депозит на 93 дні під 12% річних - прийшов пуш

мін 1000
виплата щомісячно
можна докидати
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:34

  greenozon написав:в додатку GlobusPlus можна оформити депозит на 93 дні під 12% річних - прийшов пуш

мін 1000
виплата щомісячно
можна докидати

хай 20% дают
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:26

  Amethyst написав:
  greenozon написав:в додатку GlobusPlus можна оформити депозит на 93 дні під 12% річних

хай 20% дают

"банк-лідер іпотечного кредитування" навіть зараз продовжує "брати на понт"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:18

Слава Україні.
Скажіть, будь ласка, чому коли у нас війна, банк всерівно нараховує відсотки по кредиту? Куди мені звертатися?
18c18vbr
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:39

  18c18vbr написав:Слава Україні.
Скажіть, будь ласка, чому коли у нас війна, банк всерівно нараховує відсотки по кредиту? Куди мені звертатися?

Взять справку в ТПП о форс-мажоре в стране, найти соответсвующий пункт в Договоре и если дейтвительно там указано, шо банк не должен насчитывать %% на кредит, то оформлять дело в суде.
Но чаще всего банк таки насчитывает %%, но не удерживает штрафы и пеню за ненадлежащее погашение.
Разве шо для УБД могут приостанавливаться уплаты по кредиту
Amethyst
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