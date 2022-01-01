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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:53
Сегодня за снятие % по депозиту в банкомате Приватбанка была стянута комиссия 10грн.!
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:46
Это примат ввел комиссию, вроде.
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demichh
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:56
demichh написав:
Это примат ввел комиссию, вроде.
Ну и какого? Война ж идет
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Investor_K
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:01
demichh написав:
Это примат ввел комиссию, вроде.
Дык не вроде,а натурально примат. Сегодня CIB зарплату дал так я ,чтоб не платить чирик сгонял в атб и снял. А вообще это форменное безобразие.
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Митяйка
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:42
Investor_K написав:
Ну и какого? Война ж идет
З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це
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