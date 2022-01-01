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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:53

Re: Банк Глобус

Сегодня за снятие % по депозиту в банкомате Приватбанка была стянута комиссия 10грн.!
Incasso
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:46

Это примат ввел комиссию, вроде.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:56

  demichh написав:Это примат ввел комиссию, вроде.

Ну и какого? Война ж идет
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:01

  demichh написав:Это примат ввел комиссию, вроде.
Дык не вроде,а натурально примат. Сегодня CIB зарплату дал так я ,чтоб не платить чирик сгонял в атб и снял. А вообще это форменное безобразие.
Митяйка
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:42

Re: Банк Глобус

  Investor_K написав:Ну и какого? Война ж идет

З 01.04.2022 ПриватБанк повернув комісію за нецільове поповнення "Картки для виплат" 0,5% від суми поповнення, але максимум комісія складе 25 грн , а також ввів комісію при видачі готівки з карток іншіх банків в банкоматах та касах ПриватБанку - 1%
Враховуйте це
Goodman
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