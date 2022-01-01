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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Банк Глобус 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 13:22

Re: Банк Глобус

Глобус валюту с депо что вообще не выдает?
ihorsic
 
Повідомлень: 614
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 09:00

  ihorsic написав:Глобус валюту с депо что вообще не выдает?



....а кто то сейчас отдает ????
abc111
 
Повідомлень: 2439
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 277 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 10:10

Глобус із 5 квітня запустив віддалене відкриття карток!
через додаток GlobusPlus (аналог додатку банку Форвард - робила одна кантора)


https://globusbank.com.ua/ua/kreditnie_karti.html

5% на залишок
greenozon
 
Повідомлень: 13136
З нами з: 01.06.14
Подякував: 253 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 10:25

Віртуальна карта globusplus

Це вже по сучасному. Довго робили але зробили можливість дистанційного замовлення карти.
jeykoxc
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:31

Певно нарешті дотумкали, що їхній супер-пупер депо під 12% проблематично відкрити без картки через яку можна завести (а ще й бажано й вивести кошти). Незвична, як для жлобуса, проникливість. Або потім в останній день заднім числом комісій не навалили.
klug
 
Повідомлень: 6799
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Подякував: 295 раз.
Подякували: 925 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:07

Re: Банк Глобус

Если так и дальше будет, станет самым ИТ продвинутым банком Украины. А то и Европы.
Investor_K
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Повідомлень: 7304
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 726 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:56

  Investor_K написав:Если так и дальше будет, станет самым ИТ продвинутым банком Украины. А то и Европы.
Где это такое глобус Европы? Бери ширее и долгее - Глобус мира! :D
Incasso
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Повідомлень: 25
З нами з: 22.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:01

  abc111 написав:
  ihorsic написав:Глобус валюту с депо что вообще не выдает?



....а кто то сейчас отдает ????

Приват, альфа, конкорд це мій список з яких забрав $$$ ось так. А глобус ні 😃😃😃
ihorsic
 
Повідомлень: 614
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:02

  abc111 написав:
  ihorsic написав:Глобус валюту с депо что вообще не выдает?



....а кто то сейчас отдает ????

Приват, альфа, конкорд це мій список з яких забрав $$$ ось так. А глобус ні 😃😃😃
ihorsic
 
Повідомлень: 614
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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  #<1 ... 4567
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