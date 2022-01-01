Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 кві, 2022 13:22
Глобус валюту с депо что вообще не выдает?
ihorsic
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Додано: Сер 06 кві, 2022 09:00
ihorsic написав:
Глобус валюту с депо что вообще не выдает?
....а кто то сейчас отдает ????
abc111
Повідомлень: 2439
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Додано: Сер 06 кві, 2022 10:10
Глобус із 5 квітня запустив віддалене відкриття карток!
через додаток GlobusPlus (аналог додатку банку Форвард - робила одна кантора)
https://globusbank.com.ua/ua/kreditnie_karti.html
5% на залишок
greenozon
Повідомлень: 13136
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Додано: Сер 06 кві, 2022 10:25
Це вже по сучасному. Довго робили але зробили можливість дистанційного замовлення карти.
jeykoxc
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Подякував: 0 раз.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 13:31
Певно нарешті дотумкали, що їхній супер-пупер депо під 12% проблематично відкрити без картки через яку можна завести (а ще й бажано й вивести кошти). Незвична, як для жлобуса, проникливість. Або потім в останній день заднім числом комісій не навалили.
klug
Повідомлень: 6799
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Додано: Сер 06 кві, 2022 14:07
Если так и дальше будет, станет самым ИТ продвинутым банком Украины. А то и Европы.
Investor_K
Повідомлень: 7304
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Додано: Сер 06 кві, 2022 16:01
abc111 написав: ihorsic написав:
Глобус валюту с депо что вообще не выдает?
....а кто то сейчас отдает ????
Приват, альфа, конкорд це мій список з яких забрав $$$ ось так. А глобус ні 😃😃😃
ihorsic
Повідомлень: 614
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 29 раз.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 16:02
abc111 написав: ihorsic написав:
Глобус валюту с депо что вообще не выдает?
....а кто то сейчас отдает ????
Приват, альфа, конкорд це мій список з яких забрав $$$ ось так. А глобус ні 😃😃😃
ihorsic
Повідомлень: 614
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 29 раз.
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