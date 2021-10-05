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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:07
Доброго дня. Закінчився строк дії картки, чи можна якось дистанційно продовжити термін? Нажаль, знаходжусь у окупованому місті не можу виїхати.
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KozakHmelnickyy
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:09
KozakHmelnickyy написав:
Доброго дня. Закінчився строк дії картки, чи можна якось дистанційно продовжити термін? Нажаль, знаходжусь у окупованому місті не можу виїхати.
...могу ошибиться, но вроде глобус продлил срок просроченных карт ....
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abc111
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:11
ihorsic написав: abc111 написав: ihorsic написав:
Глобус валюту с депо что вообще не выдает?
...это в каких регионах ??? В Закарпатье?
....а кто то сейчас отдает ????
Приват, альфа, конкорд це мій список з яких забрав $$$ ось так. А глобус ні 😃😃😃
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abc111
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