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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Банк Глобус 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:07

Доброго дня. Закінчився строк дії картки, чи можна якось дистанційно продовжити термін? Нажаль, знаходжусь у окупованому місті не можу виїхати.
KozakHmelnickyy
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:09

  KozakHmelnickyy написав:Доброго дня. Закінчився строк дії картки, чи можна якось дистанційно продовжити термін? Нажаль, знаходжусь у окупованому місті не можу виїхати.



...могу ошибиться, но вроде глобус продлил срок просроченных карт ....
abc111
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:11

  ihorsic написав:
  abc111 написав:
  ihorsic написав:Глобус валюту с депо что вообще не выдает?



...это в каких регионах ??? В Закарпатье?

....а кто то сейчас отдает ????

Приват, альфа, конкорд це мій список з яких забрав $$$ ось так. А глобус ні 😃😃😃
abc111
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 277 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:54

  KozakHmelnickyy написав:Доброго дня. Закінчився строк дії картки, чи можна якось дистанційно продовжити термін? Нажаль, знаходжусь у окупованому місті не можу виїхати.


https://globusbank.com.ua/ua/srok-deyst ... odlen.html
greenozon
 
Повідомлень: 13149
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:18

  greenozon написав:
  KozakHmelnickyy написав:Доброго дня. Закінчився строк дії картки, чи можна якось дистанційно продовжити термін? Нажаль, знаходжусь у окупованому місті не можу виїхати.


https://globusbank.com.ua/ua/srok-deyst ... odlen.html

Усе одно, не факт, що усі сервіси такі картки приймають до оплати. У деяких термін дії - це випадний список, де вже просто може не бути потрібної дати. Як альтернативу можна оформити віртуалку (обговорювали на попередній сторінці).
klug
 
Повідомлень: 6803
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
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