Банк Глобус
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:07
Доброго дня. Закінчився строк дії картки, чи можна якось дистанційно продовжити термін? Нажаль, знаходжусь у окупованому місті не можу виїхати.
KozakHmelnickyy
Повідомлень: 1
З нами з: 08.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:09
KozakHmelnickyy написав:
Доброго дня. Закінчився строк дії картки, чи можна якось дистанційно продовжити термін? Нажаль, знаходжусь у окупованому місті не можу виїхати.
...могу ошибиться, но вроде глобус продлил срок просроченных карт ....
abc111
Повідомлень: 2441
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:11
ihorsic написав: abc111 написав: ihorsic написав:
Глобус валюту с депо что вообще не выдает?
...это в каких регионах ??? В Закарпатье?
....а кто то сейчас отдает ????
Приват, альфа, конкорд це мій список з яких забрав $$$ ось так. А глобус ні 😃😃😃
abc111
Повідомлень: 2441
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:54
KozakHmelnickyy написав:
Доброго дня. Закінчився строк дії картки, чи можна якось дистанційно продовжити термін? Нажаль, знаходжусь у окупованому місті не можу виїхати.
https://globusbank.com.ua/ua/srok-deyst ... odlen.html
greenozon
Повідомлень: 13150
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1157 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:18
Усе одно, не факт, що усі сервіси такі картки приймають до оплати. У деяких термін дії - це випадний список, де вже просто може не бути потрібної дати. Як альтернативу можна оформити віртуалку (обговорювали на попередній сторінці).
klug
Повідомлень: 6805
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 925 раз.
Профіль
Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:38
klug написав:
Усе одно, не факт, що усі сервіси такі картки приймають до оплати. У деяких термін дії - це випадний список, де вже просто може не бути потрібної дати. Як альтернативу можна оформити віртуалку (обговорювали на попередній сторінці).
да, чаще всего такие продлёнки работают тока при оплате офлайн и для снятия в АТМ.
Amethyst
Повідомлень: 2117
З нами з: 05.05.21
Подякував: 128 раз.
Подякували: 374 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
2223
702757
55
1713
86
2305
П'ят 08 кві, 2022 12:47 V2