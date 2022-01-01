|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 кві, 2022 20:44
Карту глобус плюс заказать не даёт. Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми. Кеш чистмл... Никто не сталкивался?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2193
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 419 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 кві, 2022 13:33
la9 написав:
Карту глобус плюс заказать не даёт. Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми. Кеш чистмл... Никто не сталкивался?
пожалійтесь розробникам, в додатку є така меню
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13173
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 1161 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2264
|753962
|
|
|81
|4748
|
Пон 11 кві, 2022 13:24
klug
|
|90
|16004
|
|