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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 кві, 2022 20:44
Карту глобус плюс заказать не даёт. Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми. Кеш чистмл... Никто не сталкивался?
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la9
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:33
la9 написав:
Карту глобус плюс заказать не даёт. Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми. Кеш чистмл... Никто не сталкивался?
пожалійтесь розробникам, в додатку є така меню
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greenozon
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Додано: Пон 11 кві, 2022 15:15
greenozon написав: la9 написав:
Карту глобус плюс заказать не даёт. Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми. Кеш чистмл... Никто не сталкивался?
пожалійтесь розробникам, в додатку є така меню
Вже зробив. Спеціалісти дають пораду підійти ближче до того місця, де краще ловить 4Г...
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la9
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