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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 кві, 2022 20:44
Карту глобус плюс заказать не даёт. Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми. Кеш чистмл... Никто не сталкивался?
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la9
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Додано: Пон 11 кві, 2022 13:33
la9 написав:
Карту глобус плюс заказать не даёт. Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми. Кеш чистмл... Никто не сталкивался?
пожалійтесь розробникам, в додатку є така меню
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greenozon
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Додано: Пон 11 кві, 2022 15:15
greenozon написав: la9 написав:
Карту глобус плюс заказать не даёт. Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми. Кеш чистмл... Никто не сталкивался?
пожалійтесь розробникам, в додатку є така меню
Вже зробив. Спеціалісти дають пораду підійти ближче до того місця, де краще ловить 4Г...
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la9
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:25
la9 написав: greenozon написав: la9 написав:
Карту глобус плюс заказать не даёт. Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми. Кеш чистмл... Никто не сталкивался?
пожалійтесь розробникам, в додатку є така меню
Вже зробив. Спеціалісти дають пораду підійти ближче до того місця, де краще ловить 4Г...
а там ще ті петросяни сидять
просіть зафіксувати заявку
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greenozon
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:44
la9 написав:
Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми.
какая версия телефона? какой там андроид?
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Goodman
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Додано: Сер 13 кві, 2022 20:59
Goodman написав: la9 написав:
Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми.
какая версия телефона? какой там андроид?
редми 6.
9 PPR1.180610.011
MIUI 11.0.4.0
А в кц реально петросяны сидят. Сегодня предложили воспользоваться для заказа карты другим (чужим) телефоном, а потом удалить на нем приложение и установить снова на свой телефон додаток с уже привязанной картой. Как бы это дико не звучало, но, видимо, так и сделаю
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la9
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Додано: Чет 14 кві, 2022 08:54
la9 написав: Goodman написав: la9 написав:
Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми.
какая версия телефона? какой там андроид?
редми 6.
9 PPR1.180610.011
MIUI 11.0.4.0
А в кц реально петросяны сидят. Сегодня предложили воспользоваться для заказа карты другим (чужим) телефоном, а потом удалить на нем приложение и установить снова на свой телефон додаток с уже привязанной картой. Как бы это дико не звучало, но, видимо, так и сделаю
Последовал совету КЦ. Взял у коллеги телефон, заказал карту, карта появилась в приложении. Удалил додаток, установил додаток себе на телефон. Зашёл и... приложение вылетает
То есть, приложение глобус плюс и карта глобус плюс не дружат между собой. Это какой-то капец
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la9
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