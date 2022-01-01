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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

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Банк Глобус 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:44

Карту глобус плюс заказать не даёт. Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми. Кеш чистмл... Никто не сталкивался?
la9
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 02.07.09
Подякував: 419 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:33

  la9 написав:Карту глобус плюс заказать не даёт. Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми. Кеш чистмл... Никто не сталкивался?


пожалійтесь розробникам, в додатку є така меню
greenozon
 
Повідомлень: 13209
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:15

  greenozon написав:
  la9 написав:Карту глобус плюс заказать не даёт. Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми. Кеш чистмл... Никто не сталкивался?


пожалійтесь розробникам, в додатку є така меню
Вже зробив. Спеціалісти дають пораду підійти ближче до того місця, де краще ловить 4Г...
la9
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 02.07.09
Подякував: 419 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:25

  la9 написав:
  greenozon написав:
  la9 написав:Карту глобус плюс заказать не даёт. Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми. Кеш чистмл... Никто не сталкивался?


пожалійтесь розробникам, в додатку є така меню
Вже зробив. Спеціалісти дають пораду підійти ближче до того місця, де краще ловить 4Г...


а там ще ті петросяни сидять :)
просіть зафіксувати заявку
greenozon
 
Повідомлень: 13209
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:44

Re: Банк Глобус

  la9 написав:Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми.
какая версия телефона? какой там андроид?
Goodman
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Повідомлень: 4959
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:59

  Goodman написав:
  la9 написав:Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми.
какая версия телефона? какой там андроид?

редми 6.
9 PPR1.180610.011
MIUI 11.0.4.0

А в кц реально петросяны сидят. Сегодня предложили воспользоваться для заказа карты другим (чужим) телефоном, а потом удалить на нем приложение и установить снова на свой телефон додаток с уже привязанной картой. Как бы это дико не звучало, но, видимо, так и сделаю :mrgreen:
la9
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 02.07.09
Подякував: 419 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:54

  la9 написав:
  Goodman написав:
  la9 написав:Каждый раз приложение вылетает на странице ввода ключевого слова.телефон сяоми.
какая версия телефона? какой там андроид?

редми 6.
9 PPR1.180610.011
MIUI 11.0.4.0

А в кц реально петросяны сидят. Сегодня предложили воспользоваться для заказа карты другим (чужим) телефоном, а потом удалить на нем приложение и установить снова на свой телефон додаток с уже привязанной картой. Как бы это дико не звучало, но, видимо, так и сделаю :mrgreen:

Последовал совету КЦ. Взял у коллеги телефон, заказал карту, карта появилась в приложении. Удалил додаток, установил додаток себе на телефон. Зашёл и... приложение вылетает :shock:
То есть, приложение глобус плюс и карта глобус плюс не дружат между собой. Это какой-то капец
la9
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 02.07.09
Подякував: 419 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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