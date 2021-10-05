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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:50

  la9 написав:Полагаю, что следующий совет будет купить себе новый телефон :mrgreen:

Просто, все дороги ведут к iPhone..
Savage Mind
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Повідомлень: 95
З нами з: 03.10.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:09

Savage Mind
У кого как - у меня не ведут туда вообще. Пустая трата денег чтобы выпендриться.
Vorlon
 
Повідомлень: 10098
З нами з: 14.06.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:36

Re: Банк Глобус

  la9 написав:Полагаю, что следующий совет будет купить себе новый телефон :mrgreen:
Теперь совет был дождаться новой версии аппки
la9
 
Повідомлень: 2203
З нами з: 02.07.09
Подякував: 419 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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