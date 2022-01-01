Просто, все дороги ведут к iPhone..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:50
Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:09
Savage Mind
У кого как - у меня не ведут туда вообще. Пустая трата денег чтобы выпендриться.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:36
Re: Банк Глобус
Додано: Чет 21 кві, 2022 13:06
Забрали кредитную линию у войну
Здраствуйте. Был кредитний лимит. Убрали его, поддержка говорит , что можна пользоватся собственними средствами. Спасибо и без вас знаю, у войну денег нет а кредит бы пригодился.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:36
Кому цікаво - сьогодні останній день акції банку по депозиту "ПЕРЕМОЖЕМО РАЗОМ"
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