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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:50

  la9 написав:Полагаю, что следующий совет будет купить себе новый телефон :mrgreen:

Просто, все дороги ведут к iPhone..
Savage Mind
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Повідомлень: 99
З нами з: 03.10.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:09

Savage Mind
У кого как - у меня не ведут туда вообще. Пустая трата денег чтобы выпендриться.
Vorlon
 
Повідомлень: 10122
З нами з: 14.06.13
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:36

Re: Банк Глобус

  la9 написав:Полагаю, что следующий совет будет купить себе новый телефон :mrgreen:
Теперь совет был дождаться новой версии аппки
la9
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 02.07.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 13:06

Забрали кредитную линию у войну

Здраствуйте. Был кредитний лимит. Убрали его, поддержка говорит , что можна пользоватся собственними средствами. Спасибо и без вас знаю, у войну денег нет а кредит бы пригодился.
aelvvlmoukhpfo123
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:36

Кому цікаво - сьогодні останній день акції банку по депозиту "ПЕРЕМОЖЕМО РАЗОМ"

https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 0%B0%D1%85
greenozon
 
Повідомлень: 13341
З нами з: 01.06.14
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
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1
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 15:42

Re: Банк Глобус

Проценти по депозиту завтра капнут?
Investor_K
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Повідомлень: 7362
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 728 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:03

Re: Банк Глобус

В первый рабочий день каждого месяца.
pfauter
 
Повідомлень: 333
З нами з: 06.01.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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