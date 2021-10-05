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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 тра, 2022 10:14
Re: Банк Глобус
Шановні, питання по новому акційному депо, чи правильно розумію, що той 1 відсоток для ЗСУ банк не з депо візьме, а перерахує власні? І ще одне важливіше, цей відсоток вони ЗСУ перерахують зараз, чи по закінченні депо?
Додано: Вів 17 тра, 2022 11:38
Skif
На сайті банку написано "Банк самостійно щомісяця відраховує на потреби ЗСУ благодійну допомогу виходячи з 1% річних від депозитного розміру портфелю, розміщеного на умовах даної акції." Молодці, хороша акція.
Додано: Вів 17 тра, 2022 18:45
Додано: П'ят 20 тра, 2022 05:35
Re: Банк Глобус
...як справи з поверненням депо по строку ???
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