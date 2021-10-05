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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

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Банк Глобус 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 10:14

Re: Банк Глобус

Шановні, питання по новому акційному депо, чи правильно розумію, що той 1 відсоток для ЗСУ банк не з депо візьме, а перерахує власні? І ще одне важливіше, цей відсоток вони ЗСУ перерахують зараз, чи по закінченні депо?
Skif
 
Повідомлень: 6
З нами з: 01.07.21
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:38

Skif
На сайті банку написано "Банк самостійно щомісяця відраховує на потреби ЗСУ благодійну допомогу виходячи з 1% річних від депозитного розміру портфелю, розміщеного на умовах даної акції." Молодці, хороша акція.
Василкаол
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.02.22
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:45

  Василкаол написав:Молодці, хороша акція.

Залишилося придумати, як це проконтролювати.
klug
 
Повідомлень: 6937
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 05:35

Re: Банк Глобус

...як справи з поверненням депо по строку ???
abc111
 
Повідомлень: 2459
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:27

  abc111 написав:...як справи з поверненням депо по строку ???

Сегодня узнаю)
mihasik
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Повідомлень: 1136
З нами з: 26.10.11
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