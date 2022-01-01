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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 тра, 2022 10:14
Шановні, питання по новому акційному депо, чи правильно розумію, що той 1 відсоток для ЗСУ банк не з депо візьме, а перерахує власні? І ще одне важливіше, цей відсоток вони ЗСУ перерахують зараз, чи по закінченні депо?
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Skif
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Додано: Вів 17 тра, 2022 11:38
Skif
На сайті банку написано "Банк самостійно щомісяця відраховує на потреби ЗСУ благодійну допомогу виходячи з 1% річних від депозитного розміру портфелю, розміщеного на умовах даної акції." Молодці, хороша акція.
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Василкаол
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Додано: Вів 17 тра, 2022 18:45
Василкаол написав:
Молодці, хороша акція.
Залишилося придумати, як це проконтролювати.
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klug
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 05:35
...як справи з поверненням депо по строку ???
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abc111
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:27
abc111 написав:
...як справи з поверненням депо по строку ???
Сегодня узнаю)
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mihasik
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:52
klug
До речі, так. На сайті документа з деталями акції немає. Може хтось вже оформив і поділится подробицями?
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Василкаол
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Додано: Вів 24 тра, 2022 07:13
Глобус+ карту "покращили".
С 13.06. новые тарифы.
Снятие нала в Глобусе 1% и бесплатный лимит на перевод 10000 грн, а не 100000 грн.
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anikola13
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:00
mihasik написав: abc111 написав:
...як справи з поверненням депо по строку ???
Сегодня узнаю)
Забрал евро, сумма небольшая, но не без нюансов)
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mihasik
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Додано: Вів 24 тра, 2022 17:35
mihasik написав: mihasik написав: abc111 написав:
...як справи з поверненням депо по строку ???
Сегодня узнаю)
Забрал евро, сумма небольшая, но не без нюансов)
По какому курсу выдали всю небольшую сумму?
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sens
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