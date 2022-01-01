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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 10:14

Re: Банк Глобус

Шановні, питання по новому акційному депо, чи правильно розумію, що той 1 відсоток для ЗСУ банк не з депо візьме, а перерахує власні? І ще одне важливіше, цей відсоток вони ЗСУ перерахують зараз, чи по закінченні депо?
Skif
 
Повідомлень: 6
З нами з: 01.07.21
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:38

Skif
На сайті банку написано "Банк самостійно щомісяця відраховує на потреби ЗСУ благодійну допомогу виходячи з 1% річних від депозитного розміру портфелю, розміщеного на умовах даної акції." Молодці, хороша акція.
Василкаол
 
Повідомлень: 5
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:45

  Василкаол написав:Молодці, хороша акція.

Залишилося придумати, як це проконтролювати.
klug
 
Повідомлень: 6937
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1
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 05:35

Re: Банк Глобус

...як справи з поверненням депо по строку ???
abc111
 
Повідомлень: 2459
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:27

  abc111 написав:...як справи з поверненням депо по строку ???

Сегодня узнаю)
mihasik
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Повідомлень: 1138
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:52

klug
До речі, так. На сайті документа з деталями акції немає. Може хтось вже оформив і поділится подробицями?
Василкаол
 
Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 07:13

Глобус+ карту "покращили".
С 13.06. новые тарифы.
Снятие нала в Глобусе 1% и бесплатный лимит на перевод 10000 грн, а не 100000 грн.
anikola13
 
Повідомлень: 1053
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 15:00

  mihasik написав:
  abc111 написав:...як справи з поверненням депо по строку ???

Сегодня узнаю)

Забрал евро, сумма небольшая, но не без нюансов)
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:35

  mihasik написав:
  mihasik написав:
  abc111 написав:...як справи з поверненням депо по строку ???

Сегодня узнаю)

Забрал евро, сумма небольшая, но не без нюансов)
По какому курсу выдали всю небольшую сумму?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:16

  sens написав: По какому курсу выдали всю небольшую сумму?

37.5
mihasik
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