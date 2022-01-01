Вам ще повезло з євро, що НБУ дозволив і банки з понеділка почали встановлювати нормальні курси.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 тра, 2022 20:55
Re: Банк Глобус
Додано: Вів 31 тра, 2022 07:46
Увага колеги!
сьоодні останній день акціїйної пропозиції банку
Депозитна акція "З Україною в серці"
Додано: Вів 31 тра, 2022 14:01
В мене вже немає
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