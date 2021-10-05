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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:55

Re: Банк Глобус

mihasik написав:
  sens написав: По какому курсу выдали всю небольшую сумму?

37.5

Вам ще повезло з євро, що НБУ дозволив і банки з понеділка почали встановлювати нормальні курси.
Zochan
 
Повідомлень: 517
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 07:46

Увага колеги!
сьоодні останній день акціїйної пропозиції банку

Депозитна акція "З Україною в серці"
https://globusbank.com.ua/ua/depozitnay ... oyu-v.html
greenozon
 
Повідомлень: 13558
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:01

  greenozon написав:Увага колеги!
сьоодні останній день акціїйної пропозиції банку

Депозитна акція "З Україною в серці"
https://globusbank.com.ua/ua/depozitnay ... oyu-v.html

В мене вже немає
anikola13
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 08.02.13
Подякував: 157 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 09:16

пакращення від банку
із 13 червня - безкоштовний переказ із карти накартку до 10К (було до 100К)
це по Глобус+ продукту
далі - комісія 0.5%
greenozon
 
Повідомлень: 13558
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
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  #<1 ... 9101112
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