Вам ще повезло з євро, що НБУ дозволив і банки з понеділка почали встановлювати нормальні курси.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 тра, 2022 20:55
Re: Банк Глобус
Додано: Вів 31 тра, 2022 07:46
Увага колеги!
сьоодні останній день акціїйної пропозиції банку
Депозитна акція "З Україною в серці"
Додано: Вів 31 тра, 2022 14:01
В мене вже немає
Додано: Пон 06 чер, 2022 09:16
пакращення від банку
із 13 червня - безкоштовний переказ із карти накартку до 10К (було до 100К)
це по Глобус+ продукту
далі - комісія 0.5%
Додано: Пон 06 чер, 2022 11:34
Re: Банк Глобус
меня ИБ не пускает, логин/пароль правильный - у кого-то работает?
Додано: Пон 06 чер, 2022 11:55
keep
Якщо Ви про World24 можна спробувати видалити і завантажити знову, або до підтримки на сайті звернутися.
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