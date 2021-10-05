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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 тра, 2022 20:55
mihasik написав: sens написав:
По какому курсу выдали всю небольшую сумму?
37.5
Вам ще повезло з євро, що НБУ дозволив і банки з понеділка почали встановлювати нормальні курси.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 07:46
Увага колеги!
сьоодні останній
день акціїйної пропозиції банку
Депозитна акція "З Україною в серці"https://globusbank.com.ua/ua/depozitnay ... oyu-v.html
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Додано: Вів 31 тра, 2022 14:01
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anikola13
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Додано: Пон 06 чер, 2022 09:16
пакращення від банку
із 13 червня - безкоштовний переказ із карти накартку до 10К (було до 100К)
це по Глобус+ продукту
далі - комісія 0.5%
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:34
меня ИБ не пускает, логин/пароль правильный - у кого-то работает?
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keep
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:55
keep
Якщо Ви про World24 можна спробувати видалити і завантажити знову, або до підтримки на сайті звернутися.
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Василкаол
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Додано: Пон 06 чер, 2022 13:02
15-17% гривня
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wolt450
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Додано: Пон 06 чер, 2022 13:29
wolt450 написав:
15-17% гривня
В приложении глобус+ до 17,5%
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Bosstone
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Додано: Пон 06 чер, 2022 14:36
wolt450 написав:
15-17% гривня
А більше буде?
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Investor_K
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Додано: Пон 06 чер, 2022 15:23
Investor_K написав: wolt450 написав:
15-17% гривня
А більше буде?
"...у вас несчастные случаи на стройке
были? - Нет.. - Будут!
"
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flysoulfly
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