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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:30

Зустрічайте нові ставки по депозитам фізичних осіб з 06 червня
6 червня 2022, понеділок
https://globusbank.com.ua/ua/zustrichay ... rvnya.html

2ий пішов!
хто буде третій, тримай естафету!!!


---
Також, нагадуємо, що в Банку продовжують діяти надбавки до базових ставок у розмірі 0,5% при розміщенні депозитів онлайн, або при розміщенні депозиту у відділенні пенсіонером чи на суму понад 100 тис. грн, а також при автопролонгації поточних депозитів.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:45

greenozon скунс чет тормозит
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:01

Ромасик

він прогріває дЮзи :)
а потім як шандарахне ууууух!
барсік може, ми це знаєм
і за це його любим
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:13

Re: Банк Глобус

Сегодня 2 депозита под 17%. На 3 месяца и на полгода. Will see.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:19

Investor_K

Да фигня все это, ждем ОВГЗ по 25
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:37

  vpchelko написав:Investor_K

Да фигня все это, ждем ОВГЗ по 25

та хотя бы по 22, но дудки -- Минфин шото знает :mrgreen:
Amethyst
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