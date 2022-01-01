Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 17:30
Зустрічайте нові ставки по депозитам фізичних осіб з 06 червня
6 червня 2022, понеділок
https://globusbank.com.ua/ua/zustrichay ... rvnya.html
2ий пішов!
хто буде третій, тримай естафету!!!
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Також, нагадуємо, що в Банку продовжують діяти надбавки до базових ставок у розмірі 0,5% при розміщенні депозитів онлайн, або при розміщенні депозиту у відділенні пенсіонером чи на суму понад 100 тис. грн, а також при автопролонгації поточних депозитів.
greenozon
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Додано: Пон 06 чер, 2022 17:45
greenozon скунс чет тормозит
Ромасик
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Додано: Пон 06 чер, 2022 18:01
Ромасик
він прогріває дЮзи
а потім як шандарахне ууууух!
барсік може, ми це знаєм
і за це його любим
greenozon
Повідомлень: 13665
З нами з: 01.06.14
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:13
Сегодня 2 депозита под 17%. На 3 месяца и на полгода. Will see.
Investor_K
Заблокований
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Додано: Чет 09 чер, 2022 16:19
Investor_K Да фигня все это, ждем ОВГЗ по 25
vpchelko
Повідомлень: 589
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Додано: Чет 09 чер, 2022 16:37
vpchelko написав: Investor_K
Да фигня все это, ждем ОВГЗ по 25
та хотя бы по 22, но дудки -- Минфин шото знает
Amethyst
Повідомлень: 2566
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Додано: Чет 09 чер, 2022 18:26
vpchelko написав: Investor_K
Да фигня все это, ждем ОВГЗ по 25
....безнадега.ua
abc111
Повідомлень: 2470
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Подякував: 80 раз.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 18:29
greenozon написав: Ромасик
він прогріває дЮзи
а потім як шандарахне ууууух!
барсік може, ми це знаєм
і за це його любим
а у фарсика кста, по той табличке, что гуляла в инете, довольно низкий рефинанс. Может ему не горит. Хотя перетягивать одеяло все равно придется.
Ромасик
Заблокований
Повідомлень: 4822
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1206 раз.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 20:40
Ромасик написав: greenozon написав: Ромасик
він прогріває дЮзи
а потім як шандарахне ууууух!
барсік може, ми це знаєм
і за це його любим
а у фарсика кста, по той табличке, что гуляла в инете, довольно низкий рефинанс. Может ему не горит. Хотя перетягивать одеяло все равно придется.
не факт, Судя по анонсам это кратковременное явление, на лето, так понимаю
cohan
Повідомлень: 3983
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 14:08
Можна користуватись вашою карткою за кордоном? Через тиждень планую від'їжджати і не знаю як бути з грішма
MarinaGrum
Повідомлень: 3
З нами з: 04.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
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