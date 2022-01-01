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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

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Банк Глобус 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:44

  MarinaGrum написав:Можна користуватись вашою карткою за кордоном? Через тиждень планую від'їжджати і не знаю як бути з грішма



Краще не треба. За кордоном користуюсь моно та приватбанком
jeykoxc
 
Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:08

Re: Банк Глобус

І хто радів високим ставкам на депо: https://biz.today.ua/ru/desyatky-ukrayn ... a-ab0knqc/
ringM57
 
Повідомлень: 47
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Подякував: 5 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:14

Re: Банк Глобус

Глобус там не единственный. Чего сюда постите?
Investor_K
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Повідомлень: 7588
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:21

  ringM57 написав:І хто радів високим ставкам на депо: https://biz.today.ua/ru/desyatky-ukrayn ... a-ab0knqc/

плиииз, закиньте на Байки про банки і не тільки....
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:49

может кто-то помнит? :
тут валютный текущий счет, который открывался для выплаты проц. и тела - у него после окончания депо какой срок "неактивности" без комиссии - год? полгода?
flysoulfly
 
Повідомлень: 572
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:51

  flysoulfly написав:может кто-то помнит? :
тут валютный текущий счет, который открывался для выплаты проц. и тела - у него после окончания депо какой срок "неактивности" без комиссии - год? полгода?

Текущий тут вечный.
правда у меня так вечно живьЁт грн-текущий
Amethyst
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Повідомлень: 2606
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:00

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:может кто-то помнит? :
тут валютный текущий счет, который открывался для выплаты проц. и тела - у него после окончания депо какой срок "неактивности" без комиссии - год? полгода?

Текущий тут вечный.
правда у меня так вечно живьЁт грн-текущий
кхм...
в жлобусе вечный - и без комиссии?
как там у классиков: "с таким счастьем - и на свободе"©

Р.S. вроде есть в тарифах комис: свыше 12 мес без движа = 50 грн/мес, но не более остатка,
но! про валютный - в тарифах не уточнено :(
flysoulfly
 
Повідомлень: 572
З нами з: 13.01.09
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