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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:44
MarinaGrum написав:
Можна користуватись вашою карткою за кордоном? Через тиждень планую від'їжджати і не знаю як бути з грішма
Краще не треба. За кордоном користуюсь моно та приватбанком
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Додано: Вів 28 чер, 2022 11:08
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Додано: Вів 28 чер, 2022 11:14
Глобус там не единственный. Чего сюда постите?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 11:21
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Amethyst
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Додано: Вів 28 чер, 2022 11:49
может кто-то помнит? :
тут валютный текущий счет, который открывался для выплаты проц. и тела - у него после окончания депо какой срок "неактивности" без комиссии - год? полгода?
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 чер, 2022 11:51
flysoulfly написав:
может кто-то помнит? :
тут валютный текущий счет, который открывался для выплаты проц. и тела - у него после окончания депо
какой срок "неактивности" без комиссии - год? полгода?
Текущий тут вечный.
правда у меня так вечно живьЁт грн-текущий
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Amethyst
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:00
Amethyst написав: flysoulfly написав:
может кто-то помнит? :
тут валютный текущий счет, который открывался для выплаты проц. и тела - у него после окончания депо
какой срок "неактивности" без комиссии - год? полгода?
Текущий тут вечный.
правда у меня так вечно живьЁт грн-текущий
кхм...
в жлобусе вечный - и без комиссии?
как там у классиков: "с таким счастьем - и на свободе"©
Р.S. вроде есть в тарифах комис: свыше 12 мес без движа = 50 грн/мес, но не более остатка,
но! про валютный - в тарифах не уточнено
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flysoulfly
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