RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:44

  MarinaGrum написав:Можна користуватись вашою карткою за кордоном? Через тиждень планую від'їжджати і не знаю як бути з грішма



Краще не треба. За кордоном користуюсь моно та приватбанком
jeykoxc
 
Повідомлень: 5
З нами з: 03.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:49

может кто-то помнит? :
тут валютный текущий счет, который открывался для выплаты проц. и тела - у него после окончания депо какой срок "неактивности" без комиссии - год? полгода?
flysoulfly
 
Повідомлень: 605
З нами з: 13.01.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:51

  flysoulfly написав:может кто-то помнит? :
тут валютный текущий счет, который открывался для выплаты проц. и тела - у него после окончания депо какой срок "неактивности" без комиссии - год? полгода?

Текущий тут вечный.
правда у меня так вечно живьЁт грн-текущий
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2644
З нами з: 05.05.21
Подякував: 157 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
1
4
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:00

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:может кто-то помнит? :
тут валютный текущий счет, который открывался для выплаты проц. и тела - у него после окончания депо какой срок "неактивности" без комиссии - год? полгода?

Текущий тут вечный.
правда у меня так вечно живьЁт грн-текущий
кхм...
в жлобусе вечный - и без комиссии?
как там у классиков: "с таким счастьем - и на свободе"©

Р.S. вроде есть в тарифах комис: свыше 12 мес без движа = 50 грн/мес, но не более остатка,
но! про валютный - в тарифах не уточнено :(
flysoulfly
 
Повідомлень: 605
З нами з: 13.01.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 06:57

Re: Банк Глобус

Чи то сайт знову оновили, чи то я туди давно не заходив, яскравенько, приємно, але над "оновленими" умовами кредитування посміявся.
Василкаол
 
Повідомлень: 7
З нами з: 14.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 07:21

краще вони б депоставки більше підняли...
бо у них же "скучноє ліцо, ...дєнєг нікто нікто нє даст",
а банк в останні роки був помічений в роздачах іпотеки...
буде "Аркада"#2, лайт ?..
flysoulfly
 
Повідомлень: 605
З нами з: 13.01.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Січ 1 ... 5, 6, 7
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
68 16835
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лип, 2022 07:47
flysoulfly
Банк Альянс 1 ... 14, 15, 16
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
156 85361
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лип, 2022 22:35
flysoulfly
Банк Власний Рахунок 1 ... 50, 51, 52
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
513 430905
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лип, 2022 14:51
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1743)
04.07.2022 08:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.