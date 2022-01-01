Краще не треба. За кордоном користуюсь моно та приватбанком
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:44
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:49
может кто-то помнит? :
тут валютный текущий счет, который открывался для выплаты проц. и тела - у него после окончания депо какой срок "неактивности" без комиссии - год? полгода?
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:51
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:00
кхм...
в жлобусе вечный - и без комиссии?
как там у классиков: "с таким счастьем - и на свободе"©
Р.S. вроде есть в тарифах комис: свыше 12 мес без движа = 50 грн/мес, но не более остатка,
но! про валютный - в тарифах не уточнено
Додано: Пон 04 лип, 2022 06:57
Re: Банк Глобус
Чи то сайт знову оновили, чи то я туди давно не заходив, яскравенько, приємно, але над "оновленими" умовами кредитування посміявся.
Додано: Пон 04 лип, 2022 07:21
краще вони б депоставки більше підняли...
бо у них же "скучноє ліцо, ...дєнєг нікто нікто нє даст",
а банк в останні роки був помічений в роздачах іпотеки...
буде "Аркада"#2, лайт ?..
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:40
вроде тарифы раньше как-то не так "по-дебильному" были написаны...
Тут точно на остаток по Ощадной Відсоточке сейчас 10% ?
Додано: Чет 07 лип, 2022 11:20
flysoulfly
Та наче все зрозуміло, на самій сторінці пишуть 10% і в тарифах. Мені більше цікаво як там справи з акційними депо (допомога ЗСУ). Чи були вже перерахування допомоги і де про це почитати?
Додано: Пон 18 лип, 2022 16:06
Мені у відділенні банку сказали, відкриття картки з сьогоднішнього дня коштує 300грн, хтось щось знає, чому?
Додано: Пон 18 лип, 2022 16:25
dragonuaix
Город какой?
Мне в Сумах не хотели бесплатно выдавать карту в связи с окончанием срока действия. Есть там одна барышня. После разговора на повышенных тонах выдали .
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