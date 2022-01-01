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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:27

  dragonuaix написав:Мені у відділенні банку сказали, відкриття картки з сьогоднішнього дня коштує 300грн, хтось щось знає, чому?

Хоч скажіть, яку картку намагалися відкрити. Про "умовне сьогодні" тарифи пишуть таке:
5 В рамках пакету «Базовий» з 15.07.2022:
-випуск нових карток Юнацька та Ощадна (терміном на 2 або 5 років) будь-якого класу – 150 грн.;
-перевипуск за бажанням клієнта основної картка Debit Mastercard Contactless/Debit Mastercard Contactless Instant (терміном 5 років)- вартістю 150,00 грн .,
-перевипуск іншого класу - безкоштовно

GlobusPlus та депозитки й далі безкоштовно. Що Вам парили за 300 вгадати важко, виглядає, як 2х150, бо голд 250, тобто не дотягує.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:43

  dragonuaix написав:Мені у відділенні банку сказали, відкриття картки з сьогоднішнього дня коштує 300грн, хтось щось знає, чому?

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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:31

  klug написав:Хоч скажіть, яку картку намагалися відкрити.

Картку GlobusPlus, відділення у києві, куренівський пров.
dragonuaix
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:59

  dragonuaix написав:
  klug написав:Хоч скажіть, яку картку намагалися відкрити.

Картку GlobusPlus, відділення у києві, куренівський пров.

Вот тарифы на карту GlobusPlus
Ни о каких 300 грн там речи нет.

К тому же на сайте указано:
Кредитна карта «GlobusPlus» - платіжна картка, яку можна оформити дистанційно за допомогою мобільного додатку GlobusPlus, картка дає Вам можливість користуватись власними грошима на картці, так і кредитними коштами банку з пільговим періодом до 62 днів.

Поэтому я бы никуда не ходил, а попробывал бы оформить дистанционно через их мобильное приложение согласно действующих тарифов.
А потом бы еще позвонил на горячую линию банка и оставил бы жалобу на работу отделения.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 15:26

Re: Банк Глобус

Дистанционно дают только виртуальную.
pfauter
 
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