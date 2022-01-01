dragonuaix написав:Мені у відділенні банку сказали, відкриття картки з сьогоднішнього дня коштує 300грн, хтось щось знає, чому?
Хоч скажіть, яку картку намагалися відкрити. Про "умовне сьогодні" тарифи пишуть таке:
5 В рамках пакету «Базовий» з 15.07.2022: -випуск нових карток Юнацька та Ощадна (терміном на 2 або 5 років) будь-якого класу – 150 грн.; -перевипуск за бажанням клієнта основної картка Debit Mastercard Contactless/Debit Mastercard Contactless Instant (терміном 5 років)- вартістю 150,00 грн ., -перевипуск іншого класу - безкоштовно
GlobusPlus та депозитки й далі безкоштовно. Що Вам парили за 300 вгадати важко, виглядає, як 2х150, бо голд 250, тобто не дотягує.
К тому же на сайте указано: Кредитна карта «GlobusPlus» - платіжна картка, яку можна оформити дистанційно за допомогою мобільного додатку GlobusPlus, картка дає Вам можливість користуватись власними грошима на картці, так і кредитними коштами банку з пільговим періодом до 62 днів.
Поэтому я бы никуда не ходил, а попробывал бы оформить дистанционно через их мобильное приложение согласно действующих тарифов. А потом бы еще позвонил на горячую линию банка и оставил бы жалобу на работу отделения.
картка Globus+ зроблена через телефон - лише віртуальна, а також були знайдені неприємні нюанси - її не бачать у відділені банку... якщо відкрити депозит із неї - буде така сама катавасія - їх тупо не видно в відденні, як чорна дира якась. короче на любітеля
PS ще жінки в відділенні казали, що їх дуже часто блочать (зазвичай молодим особам підліткового виду, які вагонами відкривають це добро для своїх туристичних потреб)
greenozon написав:картка Globus+ зроблена через телефон - лише віртуальна, а також були знайдені неприємні нюанси - її не бачать у відділені банку... якщо відкрити депозит із неї - буде така сама катавасія - їх тупо не видно в відденні, як чорна дира якась.
Чисто здогадка, що рахунок відкривається у якомусь "віртуальному" відділенні і для доступу з реального відділення його треба перебранчувати.
greenozon написав:картка Globus+ зроблена через телефон - лише віртуальна, а також були знайдені неприємні нюанси - її не бачать у відділені банку... якщо відкрити депозит із неї - буде така сама катавасія - їх тупо не видно в відденні, як чорна дира якась. короче на любітеля
PS ще жінки в відділенні казали, що їх дуже часто блочать (зазвичай молодим особам підліткового виду, які вагонами відкривають це добро для своїх туристичних потреб)
я все це пройшов і нічого, все працює на ура. так блочать, але все можна розрулити і ліміти збільшити і тд і тп глобус зараз має не найкращі часи - йде на поступки, майте натхнення в спілкуванні та послідовність, не такі там і чорти - ангели теж проскакують.