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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 14:50
IBOX
Gost2013 написав:
Подскажите, можно ли пополнить без комиссии карту Глобус+ наличными через какие-либо терминалы?
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ramaz
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Додано: Вів 26 лип, 2022 21:23
ramaz спасибо, шикарний жест , аж 5000
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Goodman
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Додано: Вів 26 лип, 2022 21:51
нічо не ясно, 5К за раз, за день, тиждень чи за рік?
хто пише ті тексти не ясно
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greenozon
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