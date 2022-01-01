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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:50

  Gost2013 написав:Подскажите, можно ли пополнить без комиссии карту Глобус+ наличными через какие-либо терминалы?


IBOX
ramaz
 
Повідомлень: 547
З нами з: 12.07.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:23

ramaz спасибо, шикарний жест , аж 5000
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5174
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:51

нічо не ясно, 5К за раз, за день, тиждень чи за рік? :)
хто пише ті тексти не ясно
greenozon
 
Повідомлень: 13890
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
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