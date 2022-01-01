|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 14:50
Додано: Вів 26 лип, 2022 21:51
нічо не ясно, 5К за раз, за день, тиждень чи за рік?
хто пише ті тексти не ясно
Додано: Вів 26 лип, 2022 22:49
Ітіть, ви ніби перший день. 5к/раз - макс. сума поповнення без ідентифікації згідно закону про шмоніторинг. Скільки раз ви поповнювали - ніхто не знає, бо ви не ідентифіковані. Очевидно, що Жлобус ще не придумав, як краще злити свою базу клієнтів до бази яКоробки
Додано: Вів 26 лип, 2022 23:43
klug мужик все правильно питає.
я теж балувався на глобусню цифрову з різних банків, різні суми слав - то заблокували карту до вияснення. тре все виясняти самому і попередити гарячку, якщо попередив - вони там шамулять - піднімають ліміти і дають ЦУ підтримці не чіпати карти клієнта.
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:47
Як тут наш Шарик віддає валютні депо вчасно? А то в мене скоро закінчується і я трішки турбуюсь...
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|