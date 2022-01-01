Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 14:50
Gost2013 написав:
Подскажите, можно ли пополнить без комиссии карту Глобус+ наличными через какие-либо терминалы?
IBOX
ramaz
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Додано: Вів 26 лип, 2022 21:23
ramaz спасибо, шикарний жест , аж 5000
Goodman
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Додано: Вів 26 лип, 2022 21:51
нічо не ясно, 5К за раз, за день, тиждень чи за рік?
хто пише ті тексти не ясно
greenozon
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Додано: Вів 26 лип, 2022 22:49
greenozon написав:
нічо не ясно, 5К за раз, за день, тиждень чи за рік?
хто пише ті тексти не ясно
Ітіть, ви ніби перший день. 5к/раз - макс. сума поповнення без ідентифікації згідно закону про шмоніторинг. Скільки раз ви поповнювали - ніхто не знає, бо ви не ідентифіковані. Очевидно, що Жлобус ще не придумав, як краще злити свою базу клієнтів до бази яКоробки
klug
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Додано: Вів 26 лип, 2022 23:43
klug мужик все правильно питає. я теж балувався на глобусню цифрову з різних банків, різні суми слав - то заблокували карту до вияснення. тре все виясняти самому і попередити гарячку, якщо попередив - вони там шамулять - піднімають ліміти і дають ЦУ підтримці не чіпати карти клієнта.
Goodman
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Додано: Суб 30 лип, 2022 10:47
Як тут наш Шарик віддає валютні депо вчасно? А то в мене скоро закінчується і я трішки турбуюсь...
ihorsic
Повідомлень: 652
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:27
ihorsic написав:
Як тут наш Шарик віддає валютні депо вчасно? А то в мене скоро закінчується і я трішки турбуюсь...
Поки що, віддає,а далі побачимо...
nord
Повідомлень: 30
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Додано: Вів 02 сер, 2022 09:21
greenozon
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Додано: Чет 04 сер, 2022 17:19
Панове, а Глобус валюту продає? Маю на увазі той депозит, що НБУ придумав.
Василкаол
Повідомлень: 9
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Додано: Чет 04 сер, 2022 18:24
Василкаол написав:
Панове, а Глобус валюту продає? Маю на увазі той депозит, що НБУ придумав.
Він не входить в клуб "50 тис. гривень".
nord
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