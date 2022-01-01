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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:50

  Gost2013 написав:Подскажите, можно ли пополнить без комиссии карту Глобус+ наличными через какие-либо терминалы?


IBOX
ramaz
 
Повідомлень: 555
З нами з: 12.07.17
Подякував: 103 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:23

ramaz спасибо, шикарний жест , аж 5000
Goodman
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Повідомлень: 5211
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:51

нічо не ясно, 5К за раз, за день, тиждень чи за рік? :)
хто пише ті тексти не ясно
greenozon
 
Повідомлень: 13951
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:49

  greenozon написав:нічо не ясно, 5К за раз, за день, тиждень чи за рік? :)
хто пише ті тексти не ясно

Ітіть, ви ніби перший день. 5к/раз - макс. сума поповнення без ідентифікації згідно закону про шмоніторинг. Скільки раз ви поповнювали - ніхто не знає, бо ви не ідентифіковані. Очевидно, що Жлобус ще не придумав, як краще злити свою базу клієнтів до бази яКоробки
klug
 
Повідомлень: 7205
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:43

klug мужик все правильно питає.
я теж балувався на глобусню цифрову з різних банків, різні суми слав - то заблокували карту до вияснення. тре все виясняти самому і попередити гарячку, якщо попередив - вони там шамулять - піднімають ліміти і дають ЦУ підтримці не чіпати карти клієнта.
Goodman
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Повідомлень: 5211
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:47

Як тут наш Шарик віддає валютні депо вчасно? А то в мене скоро закінчується і я трішки турбуюсь...
ihorsic
 
Повідомлень: 652
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:27

  ihorsic написав:Як тут наш Шарик віддає валютні депо вчасно? А то в мене скоро закінчується і я трішки турбуюсь...

Поки що, віддає,а далі побачимо...
nord
 
Повідомлень: 30
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:21

нові тарифи по картці ГлобусPlus із 22 серпня
https://globusbank.com.ua/images/upload ... dbdb50.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 13951
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:19

Re: Банк Глобус

Панове, а Глобус валюту продає? Маю на увазі той депозит, що НБУ придумав.
Василкаол
 
Повідомлень: 9
З нами з: 14.02.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:24

  Василкаол написав:Панове, а Глобус валюту продає? Маю на увазі той депозит, що НБУ придумав.

Він не входить в клуб "50 тис. гривень".
nord
 
Повідомлень: 30
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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