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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:38

Re: Банк Глобус

Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?
Andey
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:55

  Andey написав:Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?

ИМХО, пациент месяц протянет. А дальше как Вам понравится.
nord
 
Повідомлень: 34
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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