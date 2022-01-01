Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:38
Re: Банк Глобус
Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?
Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:55
Додано: Вів 09 сер, 2022 19:19
nord
Даруйте, не зрозумів, є якийсь "клуб"? Чи це щось на сленгу форума?
Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23
Re: Банк Глобус
Банки з соціальним доларовим депозитом.
Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ingtrans, lloydbanksua, Lost, root, SHURICK76, Solar_simfi, WallNutPen, Пансер і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|